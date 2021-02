Biographie

Boston est bien originaire de Boston (Massassuchets), le guitariste et multi-instrumentiste Tom Scholz est le principal artisan d'un groupe qui démarre sa carrière en trombe avec Boston en 1976. Don't Look Back en 1978 se place dans la même lignée d'excellence artistique et commerciale. Des conflits de label et des changements de personnel freinent ensuite la carrière du groupe. Third Stage en 1986 est une déception, le groupe ne revient qu'en 1994 pour le décevant Walk On. En 2002 Corporate America marque un retour en forme de Boston, qui tourne toujours, principalement aux Etats-Unis. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015