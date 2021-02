Biographie

De son vrai nom Georges Thurnston, Boule Noire voit le jour à Bedford, au Canada, le 29 décembre 1951 et grandit dans de nombreux foyers d'accueil après avoir été abandonné par ses parents dès sa naissance. Il fait ses premières armes dans la musique au sein du groupe de R&B les Zinconnus, dès 1965, mais décide après trois ans de bons et loyaux services de tenter l'aventure en solo. S'il n'obtient guère de succès avec ses 45-tours, il ?uvre dans l'ombre d'artistes tels que Robert Charlebois, Claude Dubois ou Nanette Workman. Ce n'est qu'en 1975 qu'il abandonne son vrai nom pour le pseudonyme Boule Noire, en hommage à sa coupe de cheveux typée afro, et il rencontre un premier succès l'année suivante avec son titre « Aimes-tu la vie ? ». Il poursuit son travail d'écriture pour d'autres chanteurs mais n'en néglige pas pour autant sa carrière solo en publiant l'album Aimer d'amour qui abrite son plus grand tube, du même nom. Il disparaît en 2007 des suites d'un cancer après avoir embrassé une tardive carrière d'animateur radio et sans jamais avoir arrêté de composer. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015