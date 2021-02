Biographie

Formé à Tarbes en 2004 et inspiré autant par la chanson française classique que par la scène folk et rock alternative contemporaine, le collectif français Boulevard des Airs mêle chanson, rock, reggae, jazz, ska, musique latine et musique des Balkans en un brouet lui valant de décrocher une signature chez Sony pour la publication d'un premier effort en 2011, Paris-Buenos Aires. Suite à deux autres efforts, Les Appreuse trompences (2013) et Bruxelles (2016), le collectif revient en 2018 avec un quatrième album, Je me dis que toi aussi, marqué par l'intégration de nouvelles sonorités synthétiques et porté par son morceau titre. © TiVo