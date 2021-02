Biographie

D'abord connu sous le nom de Lil' Bow Wow lorsqu'il sort Beware of Dog a seulement 13 ans, Bow Wow enlève le surnom de « p'tit » en 2003 pour Unleashed. Etonnament mature, l'enfant prodige mène sa carrière tambour battant et multiplie les bons choix. Que ce soit Wanted (2005), The Price of Fame (20006) ou Face Off (2007) ses albums rencontrent le succès sans négliger la qualité. Sa carrière d'acteur est également significative avec des apparitions dans des séries et des blockbusters. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015