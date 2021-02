Biographie

Né à Etham, dans le Kent (Royaume-Uni), le 14 juin 1961, George O'Dowd alias Boy George est connu pour son succès avec le groupe Culture Club, dans un style reggae pop (1982-1984). En 1986, le chanteur à l'aspect androgyne se lance dans une carrière solo variée, entre pop, rock, electro et dance. Après de multiples déboires, il sort la tête de l'eau grâce au succès de sa reprise de « Everything I Own » (n°1 en 1987) et une nouvelle carrière de DJ, mais ses albums sont loin d'égaler les scores de Culture Club, qu'il reforme à plusieurs reprises. Après diverses collaborations, de Régine à Mark Ronson, ses albums Ordinary Alien (2011) et This Is What I Do (2013) n'obtiennent qu'un succès d'estime. Il revient alors avec la formation d'origine de Culture Club, qui enregistre Life (2018). © ©Copyright Music Story Music Story 2018