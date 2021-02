Biographie

Originaire de Sarasota en Floride (États-Unis), le trio vocal Boyce Avenue formé en 2004 se compose des frères Daniel, Alejandro et Fabian Manzano, aux origines porto-ricaines. Le groupe spécialisé dans les reprises commence par jouer dans les bars et lors de fêtes d'amis avant d'envisager une carrière professionnelle. Une vidéo d'un titre de Rihanna, « Disturbia », postée sur YouTube, amorce un succès croissant à chaque sortie avec « Apologize » (OneRepublic) et « Viva La Vida » (Coldplay), en 2007. Après avoir fondé leur propre label 3 Peace Records, Boyce Avenue inaugure la série The Acoustic Sessions EPs, qui recueille l'approbation du public. Le trio entame des tournées à travers les États-Unis et l'Europe, jusqu'en Asie, avant la sortie en 2009 de son premier album All You're Meant to Be. Distribués par Universal Republic pour l'album suivant All We Have Left, les frères Manzano sont engagés comme jurés de l'émission X Factor et effectuent en 2012 une tournée anglaise avec One Direction. Deux ans après sort l'EP No Limits, suivi d'une nouvelle tournée mondiale. En 2016, c'est un album de compositions originales, Road Less Travelled, qui surprend le public de Boyce Avenue, officialisé par le Guinness Book of Records comme le groupe indépendant le plus populaire sur YouTube. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019