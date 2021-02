Biographie

Boyz II Men fut le groupe de R&B au plus grand succès commercial de tous les temps. Ils ont vendu un nombre ridiculement élevé d'albums et ont été impliqués de près ou de loin dans trois des singles pop à avoir séjourné le plus longtemps de l'histoire des charts , et ont accompli cet exploit avec un esprit de groupe remarquable. D'aucun serait bien en peine de citer un membre en particulier tant la formation vocale tissait des harmonies à quatre voix se mêlant à la perfection. Si le son de ses premiers albums le place nettement dans la mouvance new jack swing, le groupe prend rapidement conscience de sa suprématie dans le domaine des ballades luxuriantes et pleines de soul où ses harmonies vocales prennent toute leur ampleur. © Steve Huey /TiVo