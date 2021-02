Biographie

Boys band irlandais, Boyzone se veut une réponse aux Américains de New Kids on the Block et aux Anglais de Take That. Le groupe se forme par le biais d'une petite annonce parue en 1993, Ronan Keating (chant) et Stephen Gately (chant) sont vite les figures de proue de ce quintette de chanteurs et danseurs. Leurs trois premiers albums, Said and Done (1994), A Different Beat (1996) et Where We Belong (1998) se classent numéro un en Irlande et au Royaume-Uni. La France craque surtout avec le simple « Te garder près de moi » (1997), chanté en compagnie du groupe Alliage. Séparé en 2000 puis réuni en 2007, Boyzone voit son retour stoppé par le décès soudain de Stephen Gately, le 10 octobre 2009. Il poursuit néanmoins en quatuor sur l'album Borther (2010), qui lui est dédié, puis BZ20 (2013), qui marque le vingtième anniversaire de la formation. La pop adolescente dansante des débuts a depuis fait place à des sonorités plus adultes, électriques ou acoustiques, au fur et à mesure de la maturité des chanteurs. En 2014, Boyzone s'octroie un exercice de soul avec l'album de reprises From Dublin to Detroit, en référence au label Tamla Motown. Quatre ans plus tard, le septième album Thank You & Goodnight annonce à la fois le retour et les adieux du groupe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018