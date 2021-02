Biographie

Groupe montréalais anglophone des années 1990, Bran Van 3000 (surnommé BV3) est l’aventure musicale électro-rock-rap du DJ producteur James Di Salvio. De 1994 à 2010, son collectif aux musiciens variables a produit quatre albums aux influences éclectiques, rappelant les Beastie Boys, en plus d’une collection de leurs plus grands succès en 2014 (Wilshire Boulevard – Bran Van 3000 Greatest Hits). Les titres les plus connus de BV3 demeurent Drinking in L.A., premier extrait de son premier opus, Glee, et Astounded, tiré du festif Discosis. À la fin des années 1990, Di Salvio s’est aussi illustré sur la scène francophone grâce à quelques collaborations avec Jean Leloup, mentor et ami pour lequel il a réalisé plusieurs vidéoclips.