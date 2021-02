Biographie

Talentueuse chanteuse/compositeur à la voix riche et aux textes élaborés qui contrecarrent sa jeunesse (elle avait seulement 23 lorsqu'elle a publié son premier succès), Carlile Brandi est née dans la petite ville de Ravensdale dans l’État de Washington, une communauté isolée à 50 milles de tout, et elle a grandi en écoutant les classiques de la musique country que ses parents adoraient, dont ( Patsy Cline qui reste sa chanteuse préférée. Carlilea fait ses débuts sur scène à l'âge de huit ans. En 2005Carlile, avec ses chansons puissantes sur le plan émotionnel et mises en valeur par le travail de la guitare acoustique, elle a signé un contrat avec Columbia. Le résultat : un énorme succès et une critique unanime pour "Story" produit par T-Bone Burnett. © Mark Deming /TiVo