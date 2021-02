Biographie

Issue de la première vague du R&B contemporain qui a déferlé depuis les États-Unis au milieu des années 1990, Brandy, née le 11 février 1979, à McComb, dans l'État du Mississippi, en a été d'emblée une des figures majeures. Un premier album (Brandy) sorti alors qu'elle n'est âgée que de 15 ans la révèle dans son pays. Mais c'est quatre ans plus tard, à 19 ans, avec son deuxième album et son single phare « The Boy is Mine » (un duo avec Monica), qu'elle devient une star internationale. Les albums suivants ont confirmé son statut d'incontournable du genre. Après un changement de label, Brandy sort Human en 2008 qui ne rencontre qu'un succès relatif. Brandy quitte alors Epic pour RCA où sort en octobre 2012 Two Eleven. L'artiste se lance alors dans un nouveau projet : monter sur les planches et chanter à Broadway, ce à quoi elle parvient en intégrant la troupe de Chicago. Elle est de retour sur scène en 2016 mais surestime ses forces en assurant une tournée éreintante, qu'elle ne peut terminer pour cause de surmenage. Une fois remise sur pied, elle prépare son grand retour après un passage sur le petit écran dans une émission culinaire. 25 ans après ses débuts discographiques, Brandy fait son grand retour avec un septième album, sobrement intitulé B7. Il est propulsé par le single « Baby Mama », qui bénéficie du concours de Chance the Rapper. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2020