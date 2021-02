Biographie

Née à Morton, dans l’État de Washington, Brandy Clark manifeste dès son plus jeune âge une appétence pour la musique. À neuf ans seulement, elle a déjà une guitare en main et plutôt que de s’escrimer à reproduire les chansons des autres, elle préfère déjà inventer ses propres compositions. Athlète prometteuse, elle excelle au basketball, mais la musique l’emporte sur ses autres passions. Elle enchaîne les boulots alimentaires, mais le soir venu, elle monte sur scène lors de soirées open mic. Elle signe finalement un premier contrat d’édition et met ses talents de compositrice au service des autres. Un premier contrat d’importance tombe, lorsque Reba McEntire enregistre deux de ses chansons. Après avoir convaincue la chanteuse country, les appels s’enchaînent : Ashton Sheperd, Sheryl Crow, Kenny Rodgers, The Band Perry, Miranda Lambert lui font confiance. Celle-ci est rapidement récompensée puisque, « Mama’s Broken Heart », par exemple, offre à Miranda Lambert la tête du classement des meilleures ventes country aux États-Unis. En 2012, Brandy Clark se voit offrir par Sheryl Crow la possibilité de sortir enfin de l’ombre et de s’exprimer en chansons par sa propre voix. Elle chante ainsi en première partie de la star, puis monte sur les planches du Grand Ole Opry, la grand messe de la country aux USA. Un premier album, produit par Dave Brainard, est publié. Il rassemble des titres qu’elle a écrits pour les autres. Édité dans un premier temps par Slate Creek Records, un label indépendant, il bénéficie ensuite de la force de frappe de Warner en 2014. Deux ans plus tard, Brandy Clark dévoile Big Day in a Small Town, qui bénéficie de l’expertise de Jay Joyce à la production. Le disque s’appuie notamment sur le titre « Girl Next Door », qui suscite l’intérêt sur les ondes country. L’aventure en pleine lumière se poursuit en 2020, avec Your Life is a Record, un disque de country pop solide qui peut, lui, compter sur l’efficace « Who You Thought I Was ». © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019