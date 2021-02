Biographie

Grand technicien démontrant une inégalable érudition pour l'histoire du jazz, le saxophoniste Branford Marsalis se pose comme un héritier de John Coltrane, fidèle aux courants be bop et Nouvelle-Orleans, tout en les revisitant sous les contraintes modernes. Depuis son premier album solo Scenes in the City (1984), alors tout juste émancipé de The Jazz Messengers d'Art Blakey, jusqu'à Metaporphosen (2009), il est régulièrement salué pour ses nombreux enregistrements, remportant un Grammy Award avec I Heard You Twice the First Time (1992) et Contemporary Jazz (2000). En 2011, Songs of Mirth and Melancholy entend dépasser le jazz et s'ancrer dans la musique contemporaine. Après un nouvel exercice en quartette sur Four MF Playin' Tunes (2012), le saxophoniste s'isole pour l'enregistrement de In My Solitude: Live at Grace Cathedral (2014). Le Branford Marsalis Quartet, actif depuis les années 1980, se retrouve pour la quatorzième fois en studio avec l'album The Secret Between the Shadow and the Soul (2019). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2019