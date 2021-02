Biographie

Issu des cités HLM du Havre, Brav' est un chanteur, rappeur et graphiste français membre de l'écurie Din Records et ayant entamé une série de productions dès le début des années 2000 au sein du duo Bouchées Doubles aux côtés de Tiers Monde avant de livrer ses titres en solo jusqu'à la parution en 2015 de son premier opus, Sous France. Alternant introspection douloureuse et humeur revendicatrice, Brav' cultive un univers à l'intersection de la chanson, du rap et du rock, à l'image d'une certaine idée de sa génération. © TiVo