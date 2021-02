Biographie

Brenda Lee est l'artiste féminine qui a vendu le plus de simples aux Etats-Unis dans les années 50. Cette authentique pionnière du rock'n'roll est surnommée Little Miss Dynamite. Ses grands tubes sont « Rockin' Around the Christmas Tree », « Jambalaya » où elle fait admirer le hoquet caractéristique de sa voix, « Dynamite » le titre qui lui vaut son surnom, et tant d'autres. Brenda Lee chante également des titres country et gospel. Retirée de la scène après son mariage, elle connaît un dernier tube en 1973 avec « Nobody Wins ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015