Biographie

Le multi-instrumentiste Brendan Benson est associé à la scène de Detroit au même titre que Jack White (The White Stripes), avec qui il a formé le groupe The Raconteurs, auteurs de deux albums Broken Boy Soldiers en 2006 et Consolers Of The Lonely en 2008. Mais cet auteur, compositeur et producteur est surtout un électron libre de la scène rock indépendante américaine depuis 1996, année de parution de One Mississippi, un excellent premier album qui a ouvert la voie à Lapalco (2002) et The Alternative to Love (2005). © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016