Biographie

Brett Eldredge naît à Paris dans l’Illinois, aux États-Unis, le 23 mars 1986 et se passionne très tôt pour la musique, comme son cousin qui deviendra plus tard membre du groupe de bluegrass The Grascals. Il voit sa carrière décoller en 2010 à la faveur de sa participation à l’écriture d’un morceau, « I Think I’ve Had Enough », pour Gary Allan, qui l’enregistre sur son huitième album studio, Get Off on the Pain. Cette expérience le conduit à insister dans ses velléités musicales, et plus particulièrement dans la country, un mouvement pour lequel il semble particulièrement prédisposé. Il confirme la même année en signant son contrat chez Atlantic Records et en publiant son premier single, « Raymond », qui s’illustre d’emblée dans les charts spécialisés, tout comme le fera son titre suivant, « It Ain’t Gotta Be Love ». Il franchit encore un pallier en 2012 avec le single « Don’t Ya » qui se hisse pour la première fois dans le Top 20, avant de devenir numéro 1 et de préparer idéalement le terrain pour son premier album, Bring You Back. Du reste, un second et un troisième simples réussiront à devenir n°1 à leur tour : « Beat on the Music » puis « Mean to Me ». Un deuxième opus, Illinois, paraît en 2015, avec le single « Lose My Mind » envoyé en éclaireur et qui se place encore n°1. « Drink on Your Love » puis « Wanna Be That Song » s’illustrent à leur tour et il finit par être choisi en 2017 pour assurer la première partie de la tournée de Taylor Swift, quelques mois après avoir sorti son premier album de Noël, Glow. L'année 2017 voit Brett Eldredge sortir un album homonyme, marqué notamment par les singles « Somethin’ I’m Good At » et « The Long Way ». Il faut ensuite attendre 2020 pour voir le chanteur américain revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album, Sunday Drive. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020