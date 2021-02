Biographie

Né à Shreveport en Louisiane le 25 juillet 1970, Brian Blade s'impose comme un batteur de séances très demandé dans la scène jazz comme dans la sphère du rock. Il accompagne Joshua Redman, Kenny Garrett ou Bob Dylan, puis Joni Mitchell, Bill Frisell et Wayne Shorter, et enregistre entre temps son premier album homonyme en groupe, le Brian Blade Fellowship (1998), pour le label Blue Note. Le suivant, Perceptual, paraît en 2000. Après de multiples séances, il réactive son groupe et enregistre pour le label Verve l'album Season of Changes (2008), rapidement suivi de Mama Rose (2009), en solo. De retour sur Blue Note par l'intermédiaire de Mid-City Records, le batteur et son groupe reviennent avec Landmarks (2014) Puis il intègre le trio du guitariste Wolfgang Muthspiel et participe avec le bassiste Larry Grenadier à l'album Driftwood (2016). En 2017, il réunit le pianiste Danilo Perez et le contrebassiste John Patitucci autour de son projet Children of the Light. La même année, le Brian Blade Fellowship réapparaît sur Blue Note avec l'album Body and Shadow. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019