Biographie

Le DJ et producteur Brian Burton alias Danger Mouse se fait connaître en 2004 par la publication du Grey Album pirate mixant The Beatles et Jay-Z. Après s'être attiré les éloges des amateurs et les foudres de l'industrie du disque, il s'associe au chanteur Cee-Lo au sein de Gnarls Barkley pour deux albums à succès, puis forme Dangerdoom avec le rappeur MF Doom. En 2010, le producteur de Gorillaz et Beck accompagne James Mercer (The Shins) dans l'aventure Broken Bells. En 2010, l'album Dark Night of the Soul crée à son tour la sensation. L'année suivante voit la collaboration de Danger Mouse avec son alter ego italien Daniele Luppi pour le projet Rome. Il travaille au projet Broken Bells sur trois albums (2010-2014), puis s'associe avec la chanteuse Karen 0 (Yeah Yeah Yeahs) pour l'album Lux Prima (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019