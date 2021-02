Biographie

Parrain de plus d'un courant avant-gardiste, du rock progressif à la no-wave en passant par l'electro ambient, c'est tout d'abord au sein du vaisseau glam rock Roxy Music que le britannique (né dans le Suffolk en 1948) impose ses bricolages arty, jonglant entre claviers, effets et autres manipulations de bandes magnétiques. Il collabore avec Robert Fripp (King Crimson) en 1973 pour No Pussyfooting avant d'entamer une carrière solo marquée par des disques comme Another Green World (1975) ou Before and After Science (1977). Patron de label (Obscure, Opal Records, co-instigateur de projets avec Peter Gabriel, il constitue la vision derrière certains classiques de David Bowie (Low, Heroes, Outside), U2 (Achtung Baby) ou Talking Heads (Fear of Music). En clair, l'un des grands hommes de l'ombre de sa génération. © TiVo