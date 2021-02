Biographie

Natif du New Jersey (à Red Bank, le 28 janvier 1980), Brian Fallon commence par enregistrer des maquettes de ses morceaux et enregistre en 2004 l'EP The American Music sous le nom de Cincinnati Rail Tie. La même année, il fonde This Charming Man, qui deviendra The Gaslight Anthem. Le groupe, dont il fait toujours partie en parallèle de sa carrière solo, enregistre cinq albums entre 2007 et 2014 et se réunit en 2018. Deux autres formations voient le jour à sa propre initiative : The Horrible Crows qui réalise l'album Elsie (2011) et Molly and the Zombies, qui se produit sur scène et offre ses morceaux sur internet. En 2016, Brian Fallon concrétise son premier projet solo baptisé Painkillers, pendant une pause de The Gaslight Anthem. Sa prédilection pour le rock empreint d'americana ressort à l'écoute de l'album, suivi de l'EP Georgia proposant trois titres inédits. En 2018 succède Sleepwalkers, enregistré à La Nouvelle-Orléans. Plus intime et mélodique son troisième album solo Local Honey paraît en 2020, après une série de concerts avec The Gaslight Anthem.