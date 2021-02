Biographie

Né le 19 juillet 1947 à Hampton Hill, en Angleterre, Brian May est surtout connu pour être le guitariste de la célèbre formation de rock Queen, menée par le chanteur Freddie Mercury. Son travail en solo a toutefois démarré dès 1983 avec un mini-album, Star Fleet Project, enregistré sous le nom de Brian May + Friends, avec la contribution de Eddie Van Halen notamment. Ses activités avec Queen monopolisant son énergie et son temps, il faut attendre l'année 1992 pour retrouver Brian May en solo, avec son premier véritable album, Back to the Light. En 1994 sort Live at the Brixton Academy, qui précède de quatre ans un nouvel effort solo intitulé Another World. En 2000, il compose la musique du film Furia puis travaille à un album pour la chanteuse Kerry Ellis, avant de collaborer avec Lady Gaga. En 2007, il conclut une thèse en astrophysique commencée trente ans plus tôt, ce qui ne freine pas sa carrière musicale qui s'enrichit d'un album en public avec Kerry Ellis, The Candlelight Concerts (2013), suivi en 2017 de Golden Days, un album réalisée en collaboration avec la même chanteuse. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2017