Biographie

Leader de The Stray Cats, qui ressuscitent le rock'n'roll sur les ruines du punk en 1981, guitariste particulièrement doué, Brian Setzer poursuit une carrière qui oscille entre rockabilly, swing et crooner. Que ce soit seul ou avec le Brian Setzer Orchestra, il fait toujours preuve du même talent et s'accomode de tous les styles, pourvu qu'ils puisent leurs racines dans les années 1950. De The Knife Feels Like Justice en 1986 à Songs from Lonely Avenue en 2009, en passant par Rockabilly Riot Vol. 1 - A Tribute to Sun Records en 2005, Brian Setzer n'a pas forcément commis de chef d'oeuvre mais une flopée de bons albums suintant la belle époque du rock. Setzer Goes Instrumental et Rockabilly Riot ! All Original suivent en 2011 et 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015