Biographie

Chanteuse québécoise née en 1982 à Drummondville, Brigitte Boisjoli s'est fait connaître en participant à l'émission Star Académie en 2009. Tout d'abord ancrée dans la pop avec ses albums Fruits défendus (2011) et Sans regret (2014), elle surprend ensuite en se distinguant avec un hommage admirable à Patsy Cline (2015) puis fait volte-face en reprenant des classiques pop signés Luc Plamondon (2017) avant de revenir dans le sillon country avec Women (2019), un album d'adaptations de chanteuses cultes genre Tammy Wynette et Wanda Jackson. Seule constante dans ce parcours tout en virages étonnants et à la démarche sans cesse renouvelée : sa voix chaleureuse et électrisante.