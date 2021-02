Biographie

Née à Paris le 3 juillet 1939 à Berlin, la mezzo-soprano et metteur en scène allemande Brigitte Fassbaender est issue de parents artistes ; sa mère actrice (Sabine Peters) fait du cinéma et du théâtre ; son père, le baryton allemand Willi Domgraf-Fassbaender, qui chante Figaro et Guglielmo à Glyndebourne ou Papageno sous la direction de Toscanini à Salzbourg, est aussi un Wozzeck réputé, avant de devenir professeur et metteur en scène. Après la guerre, la famille s'installe à Nuremberg. En 1957, Brigitte Fassbaender décide d'étudier le chant au Conservatoire de la ville, dans la classe de son père, où elle restera trois ans - en fait, son père demeurera son unique professeur jusqu'à sa disparition en 1978. Quand elle parle de son père, elle le décrit comme un très bon acteur, qui jouait avec sa voix (au timbre italien) quand il chantait. À la suite d'une audition à l'Opéra d'Etat de Bavière, Brigitte Fassbaender y est admise en 1961 dans sa troupe dont elle restera membre durant de longues années en tant que « Kammersängerin » (titre qu'elle a également à l'Opéra de Vienne). Elle y fait ses débuts sous la direction de Hans Knappertsbusch (Quatrième Page dans Lohengrin, Troisième Garçon dans Die Zauberflöte, ainsi que l'étudiant Nicklausse dans Les contes d'Hoffmann, son premier rôle un peu plus substantiel) et Karl Böhm (le Page dans Salomé). Suivent des prises de rôles de plus en plus importantes telles que Olga dans Eugène Onéguine (qu'elle enregistra en 1966), Hänsel, Djamileh, Dorabella, Annius, aux côtés de grands chanteurs qui contribuèrent à sa lancée comme Fritz Wunderlich, Hermann Prey, Teresa Stratas, Anneliese Rothenberger. C'est en 1967 que sa carrière prend vraiment son envol avec Octavian du Chevalier à la rose dans la production de l'Opéra de Munich signée Rudolf Hartmann, rôle qui la lance internationalement. Ses premiers contrats d'artiste invitée la mènent à la Scala de Milan et à Vienne ; elle débute sur la scène du Covent Garden en 1971 et au Metropolitan Opera en 1974. Puis au Festival de Salzbourg où elle apparaît fréquemment. Les années 70 la voient au zénith de sa carrière. Pour en revenir à Octavian, son interprétation qui en deviendra la plus inoubliable de toutes, et qu'accompagne son physique naturel de suprême garçonne, est celle de juin 1979 à l'Opéra de Munich, sous la direction de Carlos Kleiber, dans la mise en scène d'Otto Schenk (disponible en DVD). S'exprimant à propos de l'adéquation entre le personnage d'Octavian (d'une grande richesse pour le jeu d'acteur, dit-elle) et son incarnation du rôle, elle croit être arrivée à en restituer de façon crédible bien des facettes à la fois par son tempérament, sa présence scénique et sa voix de vrai mezzo en parfait accord avec celles de Sophie et de la Maréchale. Brigitte Fassbaender chantera et jouera son rôle phare sur toutes les grandes scènes internationales pendant plus de vingt ans. Quant au choix de ses rôles, elle les a voulus les plus nombreux possibles mais sans jamais aller au-delà de ses capacités vocales - le rôle de Marie dans Wozzeck étant sa limite extrême -, n'hésitant pas à renoncer à de grands rôles lyriques italiens pour garder sa voix intacte pour le répertoire du lied. Elle abordera quand même Eboli, Amneris (avec Muti), Le Trouvère, Rigoletto et La Traviata. S'ajoutent Carmen et un rôle qu'elle a autant aimé que celui d'Octavian, celui de Charlotte de Werther, dont la sensibilité et la vulnérabilité lui parlent tout particulièrement. Pour les rôles wagnériens, on compte Fricka, Waltraute et Brangäne, et la comtesse Geschwitz de Lulu de Berg. Pour honorer un contrat d'exclusivité avec EMI, Brigitte Fassbaender est amenée, pour son plus grand plaisir, à enregistrer de nombreux extraits d'opérettes. Son principal rôle scénique en la matière sera celui du Prince Orlofsky dans La Chauve-souris qu'elle a enregistré sous la baguette toujours transcendante de Carlos Kleiber (disponible en DVD). En fait, l'activité principale de Brigitte Fassbaender se passe davantage dans les salles de concert et en récital que sur les scènes d'opéra. Outre le domaine de l'oratorio (Bach, Haendel, Schumann, Rossini), elle consacre une bonne partie de sa carrière au lied dont Schubert est le compositeur privilégié aux côtés de Brahms, Mendelssohn, Schumann, Wolf et Liszt. Elle se déclare beaucoup plus heureuse après un récital de lieder qu'après une représentation d'opéra. Suivant l'exemple de son père, elle n'hésite pas à sacrifier la pureté d'une ligne mélodique et de l'intonation au profit de la vérité dans sa nudité et d'effets sonores suggérés dans le texte, qu'elle entend mettre en relief (aboiement de chiens, croassement de corbeaux...). Hors opéra, elle enregistre avec les chefs Rafael Kubelik, Robert Heger, Karl Richter (Bach), puis plus tard avec Eugen Jochum et Wolfgang Gönnenwein. Ayant arrêté de chanter en 1995 sur le succès d'Elektra où elle interprète Clytemnestre au Metropolitan Opera de New York, Brigitte Fassbaender se consacre dès lors à des master-classes, à la mise en scène et à l'administration artistique. En 1994, elle renoue à Oldenburg avec Le Chevalier à la rose pour signer sa première production en tant que metteur en scène. Directeur de l'opéra de Braunschweig de 1995 à 1997, elle est intendante du Tiroler Landestheater à Innsbruck en Autriche de 1999 à 2012. En 2006, elle reçoit le « Musikpreis » de Munich (décerné tous les trois ans) pour sa contribution au rayonnement de la ville et en 2011 la distinction de Chevalier de la Légion d'honneur. Passionnée de lecture et de peinture d'art, elle s'est engagée en 2010 dans l'écriture du scénario et du livret de Lulu - das Musical sur une musique de Stephan Kanyar (né en 1972). Une seconde collaboration avec le compositeur s'ensuivit en 2013, toujours à Innsbruck, pour Shylock !, une comédie musicale inspirée du Marchand de Venise de Shakespeare. Actuellement à la tête du Festival Richard Strauss de Garmisch-Partenkirchen, Brigitte Fassbaender a fêté en 2013 ses cinquante ans de carrière sur et pour la scène.