Biographie

Ecrivain, militante féministe, dramaturge, comédienne, actrice, et bien sûr chanteuse... Qui est Brigitte Fontaine ? Un phénomène, très certainement.Elle fait ses débuts au Théâtre de la Huchette dans La Cantatrice Chauve, une pièce d'Ionesco : un registre frondeur et déconcertant qu'elle ne quittera plus jamais. Sans renoncer à son activité théâtrale, puisqu'elle monte même son propre spectacle, elle se tourne vers la chanson en 1963 en interprétant dans des cabarets tantôt des chansons de Boris Vian, tantôt ses propres compositions. Paraissent ensuite deux albums : Chansons décadentes et fantasmagoriques, plutôt jazzy, et Brigitte Fontaine est... folle !, axé pop. Elle enregistre aussi un diptyque (deux 45 tours) en duo avec Jacques Higelin.Brigitte Fontaine rencontre en 1969 Areski Belkacem, qui deviendra à la fois son compagnon et son plus fidèle collaborateur. A ses côtés, elle commence à concilier ses deux amours avec Niok, spectacle entre théâtre et chanson, puis avec le show Comme à la radio, qui devient ensuite un disque. Brigitte Fontaine continue à produire une discographie foisonnante et inclassable : pop, folk, électro, world music. Quitte à déplaire, elle adopte face à la chanson traditionnelle une attitude des plus cavalières : malmenant ses rimes, parlant là où on attendrait du chant, dépouillant de plus en plus ses arrangements, improvisant sur scène...Les années 80 sont cependant beaucoup plus calmes, consacrées à l'écriture dramaturgique. Si elle n'enregistre pas de disque, Brigitte Fontaine continue à se produire sur scène, quittant parfois la France pour le Québec, l'Algérie ou même le Japon. Elle se produit jusque dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques. C'est le clip Nougat qui marque le retour en grâce auprès des Français. Fontaine revient avec des sonorités bien plus électroniques. L'album Genre humain joue dans certains de ses textes la carte de l'humour avec la chanson Conne.Elle se rapproche de la scène française dans ce qu'elle a de plus créatif (Alain Bashung, Noir Désir, -M-, Philippe Katerine) mais aussi d'artistes internationaux (Archie Shepp, Sonic Youth) : nul doute que Brigitte Fontaine sait s'entourer sans trahir l'artiste qu'elle est. Sa notoriété continue ainsi de s'accroître, et ses albums Kékéland et Rue Saint-Louis en l'Île sont disques d'or.