Biographie

Née à Sheffield en 2004 autour de Oliver Sykes (chant), Lee Malia, Curtis Ward (guitares), Matt Keane (basse) et Matt Nichols (batterie), la formation britannique Bring Me the Horizon arrive sur la scène musicale avec une formule mêlant metalcore et emo sur un premier album publié en 2006, Count Your Blessings, suivi par le remarqué Suicide Season en 2008 et le départ de Ward, remplacé par Jona Weinhofen. Creusant son sillon jusqu'à Sempiternal en 2013, le groupe livre également la même année la compilation 2004-2013 comme pour mieux marquer un tournant artistique, That's the Spirit le voyant prendre une direction nettement plus pop dès 2015, direction validée par amo, publié en 2019 et ne conservant que de rares oripeaux metalcore au profit d'une recette mêlant electropop, metal alternatif et pop-rock. © TiVo