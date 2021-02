Biographie

Composé d'une quinzaine de membres, le groupe de rap alternatif Brockhampton voit le jour à San Marcos (Texas), en 2015. Auparavant, dès 2010, son leader Kevin Abstract (né Ian Simpson) s'est manifesté avec certains des membres sous le nom AliveSinceForever, avant d'opter pour Brockhampton. Après quelques singles, le groupe remporte le concours VFILES Loud!, qui lui donne la possibilité de tourner un clip professionnel pour le titre « Dirt » (2015), paru sous le label Fool's Gold Records. L'année suivante est celle de la mixtape All-American Trash, distribuée gratuitement. En 2017, la trilogie Saturation, répartie en trois volumes, offre une plus large exposition au collectif qui place les deux derniers volets dans les classements (n°57 et n°15). Notamment, Saturation III se classe n°5 dans la section rap/R&B. En 2018, Brockhampton continue sur sa lancée avec l'album Iridescence, premier pour le label RCA, qui atteint dès sa sortie le sommet du Billboard général et du classement spécialisé dans le rap. L'un de ses membres accusé d'agression sexuelle, Ameer Vann, quitte le groupe. En 2019, Kevin Abstract sort son troisième album solo Arizona Baby. Il rejoint Brockhampton pour l'enregistrement de Ginger (n°3 US et n°11 UK), qui apporte le premier hit « No Halo » (n°76 au Royaume-Uni). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019