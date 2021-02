Biographie

Reims avait le champagne, désormais Reims aura Brodinski ! Brodinski commence à mixer à 15 ans, il enchaine les débuts de soirée et c'est Binary gears qui lui mettra vraiment le pied à l'étrier en le propulsant résident des soirées Bonheur Binaire en 2006 auprés de son ami Yuksek. Dés lors Brodi commence à innonder la planéte de remix assassins avec l'appui des trendsetters de l'electro: Fluokids. Les Klaxons, Bitchy Bitchy Ya ya , D.I.M, Bonde Do Role, Radioclit, tout le monde y passe et tout le monde danse encore assomé par ses arrangements plus proche de la minimale Berlinoise que de l'electroPop saturée qui a envahi les clubs parisiens. Trop vite catalogué dans la case des Baby Djs, shootés à cette electroPop, Brodinski mélange le meilleur de ce que l'electronique peut nous donner en y insuflant une bonne dose de spontaneité et une envie de danser et de sauter bien représentative du personnage... Il a franchi le cap de la production avec l'aide de Yuksek, et sa bombe 2006 "Bad runner" n'en finit plus de tourner aussi bien avec les 2many DJ's que BusyP ou Erol Alkan en passant par Detect ! 2007 est son année, 2008 sera l'année de sa maturité à n'en pas douter! Brodinski n'a pas fini de vous faire danser !