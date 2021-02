Biographie

Broken Back est le projet electro folk de Jerôme Fagnet, un compositeur français originaire de Saint-Malo. Enfant, il étudie la musique classique et le jazz et apprend à jouer du tuba. Fan de Cat stevens et de Buena Vista Social Club, amateur de Mumford and Sons et James Vincent McMorrow, ses premiers pas musicaux se manifestent en 2014 dans un registre un peu différent avec la publication sur internet d'une reprise du titre « Skinny Love » de Bon Iver. Il poste régulièrement ses compositions en ligne, suscitant l'intérêt des DJ Thomas Jack, Klingande et Kygo, qui le réclament pour des collaborations. En 2015, il compose un mélange de folk et de deep house, la chanson « Halcyon Birds », qui entre dans le classement des meilleures ventes en France. En 2016, Broken Back réalise un premier album studio très attendu. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019