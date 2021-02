Biographie

La vidéo de « Smalltown Boy » est un des évènements musicaux de l'année 1984. Le drôle de petit bonhomme qui déclame son histoire d'une voix aux aigus troublants, touche vite les coeurs masculins comme féminins. Bronski Beat est éclipsé d'entrée par le timbre incroyable et la personnalité de son chanteur, Jimmy Somerville. Après The Age of Consent des dissensions se font vite jour, le départ de Jimmy Somerville en 1985 sonne le glas de la gloire de Bronski Beat. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015