Biographie

Brooke Fraser a fait de ses pensées chrétiennes folk-pop un énorme succès commercial, émergeant comme l'une des artistes/compositeurs les plus vendues de toute l'histoire en Nouvelle-Zélande grâce à son premier disque en 2003, What to Do with Daylight.La fille de Bernie Fraser, une star en Nouvelle-Zélande avec l’équipe de rugby des All-Blacks, a étudié le piano depuis l'âge de sept jusqu’à ses 17 ans. À 12 ans, Fraser a composé sa première chanson originale, et quelques années plus tard elle a appris toute seule la guitare. Suite à une performance magnifique au festival de musique chrétienne Parachute en 2000, Fraser est allée à Auckland, pour signer un contrat de management avec le producteur Matty J et un contrat multi-album avec Sony. © Jason Ankeny /TiVo