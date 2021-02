Biographie

Bros est une abréviation du mot anglais « brothers » (frères). Le groupe est en effet formé des jumeaux Matt et Luke Gross et de leur complice Craig Logan. Ce boys band de Camberley (Surrey) existe à partir de 1986 sous la férule de Tom Watkins, le manager de Pet Shop Boys. Sorti en 1987, son premier single « I Owe You Nothing » n'a pas de succès notable. L'enthousiasme des fans naît avec « When Will I Be Famous? » qui sort quelques mois après et acquiert le statut de tube mondial. Après la sortie de l'album Push en 1988, Bros ressort « I Owe You Nothing », qui se classe cette fois numéro un au Royaume-Uni. En 1989, après la première tournée mondiale du groupe, Craig Logan laisse Bros à l'état de duo. Bros marque une courte pause puis sort l'album The Time (1989), dont le succès est faible malgré le nouveau single « Too Much ». Bros se sépare sagement en 1992 après le peu d'impact de Changing Faces (1991). La courte saga de la comète fraternelle est parfaitement résumée dans la compilation The Best of Bros (2004), contenant en particulier les onze simples de Bros à avoir fréquenté le Top 40 britannique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015