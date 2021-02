Biographie

Le chanteur et DJ Brother Culture est impliqué dans le reggae et le dub depuis 1982. Il perpétue en Angleterre et en Europe la tradition des sound systems, où il pose sa voix sur des riddims et autres dubplates mixés par lui ou par d'autres. Brother Culture collabore avec nombre d'artistes de la sphère reggae et electro, de Zion Train à The Prodigy, en passant par High Tone et Dubmatix. Cet émule de U-Roy sort en 2008 l'album Isis. Présent sur de multiples compilations de dub, Brother Culture sort le mini album de sept titres City of Vibes en octobre 2011 sur le label suisse Kinyama Records. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015