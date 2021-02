Biographie

Composé du chanteur T. J. Osborne et de son frère guitariste John Osborne, le duo américain de country, originaire du Maryland, s'établit à Nashville après s'être spécialisé dans les reprises sous le nom de Deuce & Quarter. Attirés à parts égales par la country et le rock, ils adoptent le nom de Brothers Osborne et signent un contrat d'enregistrement avec Capitol en 2012. L'année suivante paraît leur premier titre « Let's Go There », suivi par « Rum » en 2014. Leur nouvelle version de « Stay a Little Longer », produite par Jay Joyce et incluse précédemment dans l'EP Brothers Osborne (2014), se classe en quatrième position des charts country en 2015 et rapporte un disque de platine au duo qui enregistre dans la foulée son premier album Pawn Shop (2016), comprenant d'autres succès comme « 21 Summer » et « It Ain't My Fault ». Récompensés aux CMA et ACM Awards, les frères Osborne s'attelle ensuite aux chansons de leur deuxième album, Port Saint Joe (2018), duquel est extrait le single « Shoot Me Straight ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019