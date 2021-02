Biographie

Constitué à l'origine de Monica « Mimi » Doby, Charmayne Maxena « Maxee » Maxwell et Nichole « Nicci » Gilbert, le groupe Brownstone voit le jour en 1994 à Los Angeles, en Californie, alors que les trois jeunes femmes arpentent les auditions. Très rapidement, le trio est repéré et signé par le label de Michael Jackson, MJJ Music, puis enregistre son premier album intitulé From the Bottom Up, qui contient le tube « If You Love Me », lequel parvient à se hisser au huitième rang du Billboard, devenant à la fois leur plus gros succès mais aussi celui de leur label. Après d'importantes tournées, Monica Doby quitte la formation de R&B, remplacée par Kina Cosper. Dans les années suivantes, d'autres membres interviendront, comme Kymberli Wright, Raquel Roberts ou encore Teisha Brown, et un nouvel album, Still Climbing, paraît en 1997. Deux compilations suivront, All For Love en 2000 et Super Hits en 2009. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016