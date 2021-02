Biographie

Le pianiste américain Bruce Brubaker, grâce à son jeu innovant et à ses compositions intelligentes, fait partie des artistes associés à la revitalisation de la musique classique, parfois appelée musique classique alternative. Virtuose visionnaire et artiste provocateur, Brubaker a été formé à la Juilliard School et s’est produit dans le monde entier : du Hollywood Bowl au Fisher Hall de New York, de Paris à Hong Kong…Pendant neuf ans, Brubaker fut professeur à la Juilliard School, produisant pour la ville de New York de nombreux danseurs, acteurs et musiciens. A cette même école, il donne plusieurs représentations avec Philip Glass, Meredith Monk et Milton Babbitt. En 2000, il produit Piano Century, un concert rétrospectif sur le piano dans la musique du 20e siècle. Depuis 2004, l’artiste est membre de la faculté du New England Conservatory de Boston. Brubaker possède une riche discographie parue chez Arabesque Records : Glass Cage en 2000, Inner Cities en 2004, et Hope Street Tunnel Blues en 2007, et Time Curve paru en 2009 et reposant sur une musique de Philip Glass et de William Duckworth.Bruce Brubaker a également déjà interprété des œuvres de Mozart avec l’orchestre Philharmonique de Los Angeles et Philip Glass sur la BBC. Il joue également pour le Today Show de NBC et est aussi un performeur régulier du club de jazz Le Poisson Rouge à New York. En 2012, Il participe à l’album de Nico Muhly intitulé Drones et enregistre avec Meredith Monk et Ursula Oppens le disque Piano Songs en 2014.En juin 2015, un album d’enregistrements de piano basés sur la musique de Philip Glass voit le jour. Le pianiste a aussi donné de nombreuses masterclass dans des lieux prestigieux et variés tels que la Juilliard School, le Royal College of Music de Londres, la Sibelius Academy de Helsinki, l’université de Columbia ou encore l’Ecole Normale de Paris. Il publie également régulièrement des articles sur la musique dans des journaux et magazines tels que le Wall Street Journal, USA Today, Piano Quarterly et Chamber Music..© LG/Qobuz