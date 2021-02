Biographie

Doté d'un style jovial et nonchalant dissimulant ses aptitudes techniques, le pianiste Bruce Hornsby propose un style de chanson s'inscrivant dans plusieurs traditions typiquement américaines, du jazz à la soul en passant par la pop et le bluegrass. Un temps musicien de studio, il obtient son premier hit en 1986 avec "The Way It Is". Il livre dès lors régulièrement ses productions, loin de toutes considérations commerciales et à son rythme. En outre, proche du Grateful Dead, il a brièvement évolué au sein du célèbre collectif au début des années 90. © Olivier Duboc /TiVo