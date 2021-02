Biographie

Comme Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young et quelques autres, Bruce Springsteen dépasse les frontières du genre musical dans lequel on tenterait de l’encager. Au fil de ses albums, le kid du New Jersey est devenu un symbole, tant musical qu’idéologique. Marchant sur les traces de son idole Dylan, le Boss s’est lancé dans des instantanés souvent poignants de cette bannière étoilé froissée, de l’american dream souvent maltraité, bref la chronique d’une Amérique de la marge, dont il reste l’un des plus étincelants ambassadeurs... Rares sont les musiciens ayant une aura aussi développée auprès de leur public que lui. Depuis le début de sa carrière au milieu des années 70, il n’a eu de cesse de tourner, de remplir inlassablement les stades et les plus grandes salles du monde. La soixantaine bien entamée, le Boss met toujours autant d’âme dans ses concerts et sur disque, ce qui explique l’intérêt constant que lui portent ses nombreux fans. Loin de n’être qu’un simple chanteur, Springsteen est un homme engagé, qui se sert de sa notoriété et de la musique pour faire passer des messages. En résulte des chansons fortes en forme d’hymnes, dépassant la simple dimension tubesque. A l’image de Born In The USA, titre emblématique et ambigüe contre la guerre du Vietnam, dont le sens premier sera détourné à des fins politiques par Ronald Reagan et George Bush père. Le morceau 41 Shots sera quant à lui un hommage à un jeune noir abattu froidement par la police de 41 coups de feu sans réel motif valable. Morceau qu’il interprètera de nombreuses fois malgré les pressions diverses. Autre preuve de son engagement et de sa volonté de faire bouger les mentalités, le Boss donnera un concert de quatre heures à Berlin Est en 1988, enjoignant le peuple à abolir les barrières. Avec 18 albums studio, un paquet de live et de compilations, la discographie de Springsteen impressionne. Que ce soit avec son groupe de toujours, le fameux E. Street Band ou en solo avec pour seule arme sa guitare, il n’a de cesse de composer. Naviguant entre rock électrique et folk acoustique, il alterne les ambiances, passant aisément du rock de stade (Born To Run) à des thèmes plus intimistes (Nebraska). Avec plusieurs dizaines de millions d’albums vendus, il peut se targuer d’être l’un des artistes majeurs du rock, et d’une manière plus générale, l’un des artistes incontournables de ces trente dernières années. En témoigne sa place au Rock n’Roll Hall of Fame ainsi que ses dizaines de prix. Avec près d’une vingtaine de Grammy Awards, un Golden Globe pour son titre apparut sur la B.O. du film The Wrestler et de nombreuses autres récompenses, Springsteen est certainement l’un des artistes les plus primés de tous les temps. Il est également à l’origine du plus grand succès de Patti Smith, Because The Night, qu’il a composé pour elle. En 2014, le Boss revient avec High Hopes, composé d’anciens et de nouveaux titres, de live et de reprises. Un disque qui fait la part belle aux guitares, avec la présence notable de Tom Morello de Rage Against The Machine. © Nicolas Gal/Qobuz