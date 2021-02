Biographie

Enfant unique d'une famille aisée du Nord, il est élevé à Neuilly, où il poursuit des études brillantes au lycée, mais seule la musique l'intéresse. Orphelin assez tôt, il hérite d'un joli pécule qu'il dilapide vite dans différentes entreprises d'orchestre, entre Le Touquet, Paris et Monte-Carlo. Il devient alors directeur artistique de cabarets dans le quartier de Pigalle. Paul Meurisse vient chez lui chanter des chansons légères, et celle qu'on appelle encore la « Môme Piaf* « y fait ses vrais débuts. Il lui conseille de porter la fameuse robe noire très simple qui deviendra sa seconde « peau ». Une amitié indéfectible naîtra de cette période. Pendant la guerre, il s'engage dans la Résistance et participe à un journal clandestin. L'aventure Olympia. À la Libération, il est l'agent de Ray Ventura et compose « Clopin-clopant », chantée par Henri Salvador* en 1947. Il commence à monter des opérettes, dont la première, la Bonne Hôtesse, est montée à l'Alhambra en 1946, avec Gisèle Pascal et Bourvil*. Se succèdent alors des succès (les Pieds Nickelés avec les Frères Jacques*) et… des bides comme le Chevalier Bayard avec un débutant, Yves Montand*. Après Bobino, l'Européen, l'Étoile, il reprend en 1952 la Comédie-Caumartin, mais il n'est pas heureux en homme de théâtre. C'est alors qu'un machiniste (Grobois) lui parle d'acquérir l'Olympia*, ancien music-hall transformé en cinéma. Très réticent au départ, il accepte pourtant de s'endetter pour fonder sa salle. Elle ouvre le 5 février 1954 avec Lucienne Delyle* en vedette et Gilbert Bécaud* comme débutant. Ce dernier deviendra l'artiste fétiche de l'endroit. Bruno Coquatrix va dès lors incarner le dénicheur de talents au flair incomparable. De cette salle sont parties de nombreuses carrières d'artistes. Sa poli-tique de la « tête d'affiche » avec attractions et premières parties a ses contraintes. Parfois, ce music-hall incontournable frisera le dépôt de bilan. Mais il sera sauvé tantôt par la fidélité des artistes, tantôt par l'attachement du public. Travailleur acharné, voué toute sa vie à la chanson et au spectacle, l'« empereur du music-hall » décède d'un crise cardiaque. Sa fille Patricia et son neveu Jean-Michel Boris s'occupent désormais de ce lieu mythique en sachant négocier les tournants imposés par les modes. F. Pe. © ©Copyright Music Story 2015