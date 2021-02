Biographie

De formation classique, Bruno Coulais est devenu petit à petit l’un des compositeurs de musique de film les plus demandés. Avec 3 Césars, une Victoire de la Musique et de nombreux autres prix, son palmarès impressionne autant qu’il impose le respect. Bruno Coulais débute sa carrière alors qu’il n’a que 17 ans. Il se voit confier par le cinéaste François Reichenbach la tâche de créer la bande son du documentaire Mexico Magico. Attiré par les musiques de film, il devra attendre 1985 pour en réaliser une : ce sera Qui trop embrasse de Jacques Davila. Bruno Coulais poursuit sa carrière à la télévision, composant dans l’ombre pour de nombreux téléfilms. La consécration aura lieu en 1997, grâce au film Microcosmos, dans lequel la bande son tient un rôle particulièrement important. Il remporte un César ainsi qu’une Victoire de la Musique, ce qui lui ouvre de nombreuses portes. Deux ans plus tard, le succès d’Himalaya lui offre son deuxième César. Bruno Coulais a alors le choix de ses collaborations, ce qui lui permet de composer pour des films grand public comme sur des projets plus intimistes. S’il s’échappe un temps de la télévision pour se consacrer à d’autres projets (comme la création d’un opéra pour enfants), Bruno Coulais ne reste jamais bien loin. Avec Les Choristes, il s’offre son troisième César. Il peut se targuer d’avoir composé des musiques pour plus de soixante films parmi lesquels : Microcosmos, Les Rivières Pourpres, Belphégor, Vidoq, Le Peuple Migrateur, Les Choristes, Brice de Nice ou encore Sur la piste du Marsupilami . Amateur d’opéra et d’instruments traditionnels et originaux, il livre une musique riche, aux teintes multiples, parfois en rupture avec les codes de la musique de film.