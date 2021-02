Biographie

La musique a toujours occupé une part importante dans la famille de Peter Gene Hernandez. Né en 1985 sur l’île d’Honolulu dans l’archipel d’Hawaï, il y fût très vite sensibilisé puisque sa mère était danseuse alors que son père jouait des percussions. Enfant, le futur Bruno Mars fait des reprises des artistes qu’il admire tels que Michael Jackson, Elvis Presley ou encore les Temptations.Lorsqu’il a 18 ans, il décide de quitter sa terre natale pour rejoindre Los Angeles et les perspectives de carrière qu’elle offre. Après plusieurs années passées à s’entraîner, Bruno Mars estime qu’il est temps pour lui de passer à la vitesse supérieure. Par conséquent, il se lance dans l’écriture de ses propres chansons. D’ailleurs, c’est plutôt pour les autres que le compositeur s’emploie. En effet, il travaille pour plusieurs artistes dont Lil Wayne, Sean Kingston ou encore Alexandre Burke. Il ne tarde pas à se faire un nom dans l’industrie et parvient à chanter sur certains titres, notamment sur 3D de Far East Movement.En 2010, Bruno mars sort son premier EP intitulé It’s Better If You Don’t Understand, sur lequel le réputé producteur Cee Lo Green est présent. C’est le début d’une collaboration qui va durer entre les deux artistes. La même année sort Doo-Wops & Hooligans. Cette fois l’artiste est reconnu à l’international et son single Just The Way You Are devient un hit en puissance. Le chanteur est invité en première partie de Maroon 5 et les Grammy Awards tombent sous le charme de l’Hawaïen en le nominant pour pas moins de sept catégories. Il gagne en popularité auprès des jeunes lorsqu’il participe à la conception du single Young, Wild & Free pour Wiz Khalifa et Snoop Dogg lors de la sortie de leur film.Après avoir raflé en 2011 un American Music Award, Bruno Mars sort l’année suivante son deuxième album. Unorthodox Jukebox est, comme son nom l’indique, un ensemble de musique très variées. Influencé par des styles allant du rock’n’roll au funk, en passant par le hip hop, le jeune prodige ne tarde pas à être comparé à The Police, tant sa voix se rapproche de celle de Sting. La renommée de l’artiste ne cesse de grimper et il partage la mi-temps du Super Bowl 2014 avec les Red Hot Chili Peppers. Même si le troisième opus se fait toujours attendre, Bruno Mars laisse planer le doute en 2015 en abordant le sujet. Au côté de Beyonce, il reprend du service en 2016 pour l’évènement sportif le plus regardé aux Etats-Unis avant de travailler de nouveau sur ses compositions. © RB/Qobuz