Biographie

À jamais associé à la comédie musicale « Notre-Dame-de-Paris » et son mégasuccès « Le temps des cathédrales », Bruno Pelletier roule sa bosse depuis une trentaine d'années déjà. Bien que son premier album éponyme remonte à 1992, c'est avec « Miserere » en 1997 qu'il connaîtra la consécration. Sa voix puissante résonne alors sur toutes les radios, que ce soit avec la chanson-titre de l'album ou ses autres succès, « Aime » et « J'oublie ma folie ». Depuis, Bruno Pelletier reste une valeur sûre chez les interprètes masculins au Québec et son succès retentit jusqu'en Europe de l'Est. Accompagné de l'orchestre symphonique de Longueuil, il offre à l'automne 2019 son 13e album, où il reprend entre autres des succès de Gerry Boulet, Gilles Vigneault et Diane Dufresne.