Biographie

Champion canadien des hit-parades, Bryan Adams (né à Kingston, dans l'Ontario, le 5 novembre 1959) enregistre deux albums avant de percer en 1983 avec le troisième, Cuts Like a Knife. Dès lors, les disques suivants Reckless (1984) et Into the Fire (1987) lui assurent la pôle position en radio et dans les classements de ventes grâce à des titres tantôt rock, tantôt des ballades, qui ont pour point commun la voix rocailleuse de leur auteur. Du duo avec Tina Turner sur « It's Only Love » au succès « Have You Ever Loved a Woman » dix ans plus tard, le chanteur conquiert le monde et s'introduit dans tous les foyers avec plus de cinquante millions d'albums vendus. Après la sortie de On a Day Like This (1998), la compilation de ses tubes The Best of Me s'avère un nouveau best seller. Ses productions léchées signées Bob Clearmountain, Robert John Mutt Lange ou Bob Rock sont les plus prisées auprès du grand public, qui commence à se détourner du chanteur à partir de l'album Room Service (2004), pourtant plus personnel, ainsi que son successeur 11 (2008). Bryan Adams effectue une tournée acoustique retranscrite sur l'album de même nature, Bare Bones (2010), puis cède à la nostalgie sur Tracks of My Years (2014). Le suivant, Get Up qui paraît en 2015, est son premier album original depuis sept ans. Très occupé par son travail de photographe et ses actions humanitaires, il ne revient que quatre ans après pour l'album Shine a Light (2019), avec une participation de Jennifer Lopez. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019