Biographie

Chanteur à la tessiture baryton-basse, le Gallois Bryn Terfel (né à Pant Glas le 9 novembre 1965) fait ses débuts en 1990. Révélé au festival de Salzbourg deux ans plus tard, il gravit les échelons des opéras internationaux (Covent Garden, Metropolitan Opera, Scala de Milan) en interprétant principalement des opéras de Mozart : Cosi fan Tutte, Les Noces de Figaro, Don Giovanni. Fait Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique en 2003, Sir Bryn Terfel enregistre de nombreux albums de récitals tels que Bryn (2003), Simple Gifts (2005), Tutto Mozart (2006) ou Bad Boys (2010), tout en continuant de briller sur les scènes mondiales. En 2010, il entreprend de chanter dans une nouvelle production du Ring des Nibelungen de Wagner au Metropolitan Opera de New York, dans une mise en scène de Robert Lepage. En 2013, le récital Homeward Bound est une collaboration avec le Mormon Tabernacle Choir. Après de nouveaux rôles comme celui de Sweeney Todd (2013) et Boris Godounov (2016), il enregistre le récital Dreams and Songs (2018), auquel collaborent Emma Thompson, Katherine Jenkins, Danielle de Niese, Joseph Calleja et Alfie Boe. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018