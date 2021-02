Biographie

Le boys band coréen BTS (pour Bangtan Boys) est un septette formé en 2013 à l'initiative du producteur de BigHit Entertainment, Bang Si Hyuk. Mené par Rap Monster (Kim Namjoon), il comprend les chanteurs, rappeurs et danseurs Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoong, devenu Agust D en solo), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin Park, V (Kim Taehyung) et Jungkook Jeon, qui composent et produisent eux-mêmes leurs chansons. Mélange de ballades pour adolescents et de rap, celles-ci s'inscrivent dans le courant k-pop dont le groupe devient l'un des principaux représentants à l'échelle mondiale, le plus connu et le plus vendu du genre. Le succès arrive en Corée du Sud dès le premier EP 2 Kool 4 School (2013), premier volet d'une trilogie poursuivie par O!RUL8,2? et Skool Love Affair (2014). Après le premier album Dark & Wild (2014), BTS aborde les tournées internationales et intègre les classements américains avec les deux derniers volets de la nouvelle trilogie The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015), The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 et The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016). Le groupe réalise alors sa meilleure vente avec l'album suivant Wings (2016), classé n°26 au Billboard. Dans son pays, il remporte le prix de l'artiste de l'année lors des 2016 MNET Asian Music Awards. La saga BTS continue avec la sortie de son cinquième EP, Love Yourself: Her (2017 - meilleure vente en Corée du Sud depuis seize ans), qui se classe n°7 au Billboard, la meilleure place obtenue aux États-Unis par un artiste ou un groupe asiatique jusqu'alors. Le titre « DNA » se classe n°67 tandis que le DJ Steve Aoki remixe « Mic Drop », avec la participation du rappeur Desiigner (n°28). Un deuxième trophée est attribué aux MNET Asian Music Awards en 2017 et les ventes de disques sont estimées à cinq millions d'exemplaires dans le monde. Après les remises de disques d'or (aux États-Unis) et de platine (au Japon et en Corée du Sud), le groupe classé par le magazine américain Time parmi les vingt-cinq noms les plus influents dans le monde sort pour le marché japonais l'album Face Yourself (avril 2018), avec des titres de Wings et de l'EP Love Yourself: Her. Celui-ci se classe n°43 au Billboard. Le troisième album de BTS, Love Yourself: Tear, est lancé le 18 mai 2018 avec pour premier extrait le titre « Fake Love ». BTS est pour la première fois sacré numéro un au Billboard 200. En 2019, la formation sud-coréenne publie son sixième mini-album, intitulé Map of the Soul: Persona, dont est extrait le single « Boy with Luv », enregistré avec la participation de la chanteuse américaine Halsey. Aussitôt classé dans les charts japonais, il sert de rampe de lancement idéale à l'EP. La bande originale du jeu BTS World, sortie en juin 2019, comprend les collaborations de Charli XCX, Zara Larsson et Juice WRLD. En 2020, BTS signale son retour par sa participation aux Grammy Awards au côté du rappeur Lil Nas X, puis avec le quatrième album Map of the Soul: 7, incluant une douzaine de nouveautés dont le titre-phare « Black Swan » et des collaborations avec Troye Sivan et Allie X (« Louder Than Bombs ») et Sia (« On »). Pour la première fois, BTS se classé numéro un simultanément en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui ne lui était encore jamais arrivé. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020