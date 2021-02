Biographie

Père du guitariste John Pizzarelli et du contrebassiste Martin Pizzarelli, John Paul dit « Bucky » Pizzarelli naît à Paterson (New Jersey) le 9 janvier 1926 et apprend à jouer de la guitare et du banjo en autodidacte durant son enfance. Membre du groupe de Vaughn Monroe à l'âge de 17 ans, il accompagne le chanteur en tournée avant et après son service militaire. En 1952, « Bucky » Pizzarelli est engagé comme musicien pour la chaîne NBC avec Skitch Henderson et douze ans plus tard, il joue dans le groupe-maison du très populaire Tonight Show de Johnny Carson. Entre temps, il collabore avec le groupe pop The Three Suns au côté de George Barnes et rejoint régulièrement l'orchestre de Benny Goodman en tournée. Signé par le label Savoy, puis Monmouth Evergreen, « Bucky » Pizzarelli entame en 1961 une prolifique carrière discographique jalonnée de collaborations avec Zoot Sims, Bud Freeman, Stéphane Grappelli, en parallèle de séances avec Tony Mottola, Gene Ammons, Etta Jones, J.J. Johnson, Paul Desmond, Dizzy Gillespie, Carmen McRae, Sonny Stitt et Annie Ross. En 1995, l'album Nirvana, intitulé d'après l'une de ses interprétations favorites, signale le début d'une association avec son fils John Pizzarelli, étendue sur une dizaine d'albums. Dans les années 2000, le guitariste enregistre en duo avec Howard Alden ou Frank Vignola et rend hommage à Freddie Green dans l'album Five for Freddie (2007). Il décède de complications dues au virus Covid-19 le 1er avril 2020, à l'âge de 94 ans, et est suivi par sa femme, atteinte de la même pandémie, une semaine plus tard. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020