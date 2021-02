Biographie

Le saxophoniste Bud Shank restera comme un vrai pilier de la scène jazz West Coast. Né le 27 mai 1926 à Dayton dans l’Ohio, il avait commencé par étudier la clarinette avant de changer pour son « arme » de prédilection, le saxophone alto. En 1946, il travaille avec Charlie Barnet avant d’intégrer la formation de Stan Kenton et de jeter l’ancre en Californie, devenant un acteur phare de la scène West Coast locale.Même l’immense Duke Ellington appréciait ce saxophoniste : « Bud Shank est trop ! Je lui ai dit que son contrat était prêt mais je n’arrive pas à le faire bouger de Californie. L’autre soir, c’était le meilleur lors du concert du Neophonic Orchestra de Stan Kenton ! Et ensuite avec nous, c’était encore mieux ! Il a même secoué notre Johnny Hodges ! Franchement, ce Bud Shank, c’est quelque chose ! » Bud Shank innovera en jouant de la bossa nova dès le début des années 50, bien avant que celle-ci soit pillée par de nombreux jazzmen. Un flair similaire avec la musique indienne lorsqu’il collabora avec un certain Ravi Shankar… Lors de sa longue carrière, il croisa le fer avec Chet Baker, Shorty Rogers, Bob Brookmeyer, Maynard Ferguson ou bien encore Bill Perkins. Il ne se cotonnait pas qu’au jazz. En 1965, c'est lui que l'on entend à la flûte traversière sur California Dreamin', le grand classique des Mamas & The Papas…Lors des premières décennies de sa carrière, Shank jouait de la flûte comme second instrument avant de ne se consacrer qu’au saxophone alto à partir des années 80. En 2005, il avait fondé le Bud Shank Big Band à Los Angeles pour célébrer le 40e anniversaire du Neophonic Orchestra de Stan Kenton. Il meurt le 2 avril 2009 des suites d'une insuffisance pulmonaire chez lui à Tucson dans l’Arizona à l'âge de 82 ans. © MD/Qobuz