Biographie

Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Buddy Rich pratique déjà les percussions et se produit dans des spectacles de claquettes. Sa carrière professionnelle débute réellement à la fin des années 30 dans les orchestres de Joe Marsala, Bunny Berigan et Artie Shaw. De là, il est sollicité par deux grands chefs d'orchestre des années 40. Tommy Dorsey dans un premier temps, avec qui il reste plus de trois ans et, juste après, Benny Carter. Après avoir effectué ses obligations militaires, il retourne brièvement dans l'orchestre de Tommy Dorsey puis il se décide à mettre en place son propre orchestre. A la fin des années 40 et au début des années 50, il est intégré au projet du JATP à la demande de Norman Granz, qui est chargé de l'organisation de cet orchestre et de ses tournées internationales. Cette expérience donne lieu à de mémorables duos de percussions entre Gene Krupa et Buddy Rich. D'autres collaborations se mettent en place, notamment avec Harry James et de nouveau avec l'orchestre de Tommy Dorsey dont il a visiblement du mal à se séparer. A la fin des années 50, il part en tournée en Europe avec Harry James après quoi il dirige successivement un quintet puis un big band. Malgré la mauvaise passe dans laquelle se trouvent bon nombre de grandes formations, le professionnalisme polyvalent de Buddy Rich lui permet de survivre à la crise en allant se produire jusqu'en Europe où la musique d'orchestre trouve encore de belles scènes pour se produire. La face parfois cachée de Buddy Rich, c'est par exemple ses participations dans les rythmiques de Charlie Parker, Art Tatum et Lester Young, mais aussi ses accompagnements de chanteurs crooners extrêmement populaires comme Franck Sinatra ou Tony Bennett. En 1991, un autre chanteur qui avait été accompagné par lui, Mel Tormé, publie un recueil biographique du batteur. C'est le surnom qui remonte à son début de carrière qui est repris pour le titre du livre : « Traps, the Drum Wonder ».