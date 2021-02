Biographie

D'origine amérindienne, Buffy Sainte-Marie (née en 1941) a mis à profit son art pour la défense de la cause indienne. Artiste pluri-disciplinaire, elle a permis au grand public de découvrir la culture indienne canadienne. Son oeuvre engagée pour diverses causes et proche de celle de Joan Baez est riche de beaux moments folk : le titre « Now That's the Buffalo's Gone » et « Cod'ine », les albums It's My Way(1964), Illuminations (1970) et She Used to Be a Ballerina, son incursion dans la country l'année suivante, en sont quelques exemples. Riche d'une carrière de plus de cinquante ans toute dévouée à de multiples causes, Buffy Sainte-Marie espace ses visites en studio. Elle revient en 2008 pour l'album Running for the Drum et en 2015 pour Power in the Blood. Elle a été décorée « Artiste internatiionale de l'année » par la France en 1993. © ©Copyright Music Story Marie Faucourt 2015